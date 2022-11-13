Це село розташоване в Бериславському районі Херсонської області.

Одеські морпіхи підняли український прапор у селі Львове Бериславського району Херсонської області.

Як повідомили в Міністерстві оборони України, цей населений пункт був звільнений від російських окупантів.

Прапор у зазначеному селі підняли бійці 35-ї окремої бригади морської піхоти ім. контр-адмірала Михайла Остроградського.

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Зазначимо, що село Львове розташоване на правому березі Дніпра на відстані 60 км від Херсона й 28 км від Нової Каховки.

Звільнення Херсона - що відомо

Як повідомляв УНІАН, українські військові ведуть контрнаступ на південному напрямку. За словами президента Володимира Зеленського, станом на 12 листопада військовослужбовці ЗСУ вже встановили контроль над 60 населеними пунктами у Херсонській області.

Перед цим міністр оборони Росії Сергій Шойгу наказав вивести російські війська із західного берега річки Дніпро на Херсонщині, зокрема й з обласного центру. Уже 11 листопада українські військові зайшли до Херсона. Глава української держави назвав цей день "історичним", оскільки Україна повернула собі Херсон.

В Офісі президента повідомили, що у Херсоні та області вже працюють голови обласної, районної та міської військових адміністрацій, а також співробітники місцевих поліції та СБУ.

Тим часом, звільнення українських територій від російських загарбників продовжується.

Зокрема, сьогодні, 13 листопада, Генеральний штаб повідомив, що ЗСУ завдали удару по будівлі з 500 російськими окупантами у Херсонській області. Звідти до Таврійська вивезли дві вантажівки загиблих загарбників. У Генштабі зазначили, що до найближчого шпиталю було доправлено 56 важкопоранених окупантів, з яких незабаром померли ще 16 осіб.

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