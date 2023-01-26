Нічна атака дронів могла бути спрямована на те, щоб виявити українську ППО і розосередити увагу перед ракетним обстрілом.

Російські окупанти для сьогоднішнього обстріл задіяли стратегічну авіацію і підняли в небо - тактичну. Також фіксується активність кораблів у Чорному морі, на яких знаходяться близько 20 ракет.

Про це повідомила начальник прес-центру Сил оборони "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону. За її словами, йдеться про "Калібри", які є високоточною зброєю і, як правило, застосовуються по об'єктах критичної інфраструктури і конкретних цілях.

Гуменюк зазначила, що недоцільно висвітлювати роботу ППО під час ракетного удару. Ворог атакує Україну хвилеподібно, щоб виявляти системи ППО. Вона також прокоментувала той факт, що масовані ракетні атаки РФ стали рідше.

"Тут кілька аспектів - це і масштаби економії ракетного ресурсу, і узгодженість дій різних підрозділів, коли включається і авіація, і флот, і баражуючі снаряди типу дронів. Це говорить також і про те, що під час "привітів" по тих російських аеродромах їм довелося передислокуватися і цей розрахунковий час підльоту теж сюди входить. Їм необхідно узгоджувати свої дії, заміряти можливість і сполучення сил, проводити певні тренування", - пояснила Гуменюк.

Вона додала, що росіяни в Білорусі зараз проводять тренування авіації, на які і відпрацьовують злагодження. За словами начальниці прес-центру, українські військові ретельно вивчили принцип використання РФ дронів-камікадзе, що дозволяє максимально ефективно їм протидіяти. Остання нічна атака БПЛА, на думку Гуменюк, могла бути спрямована на те, щоб виявити українську ППО, розосередити увагу і вимотати моральний потенціал військових.

Ракетна атака 26 січня

Вранці в четвер, 26 січня, по всій країні оголосили повітряну тривогу через ракетну атаку Росії. У зв'язку з цим у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях відключили світло.

Зазначалося, що Повітряні Сили України очікують понад 30 ворожих ракет під час сьогоднішньої атаки окупантів.

Вже відомо про знищення перших ворожих ракет над Україною. Зокрема, повідомлялося про роботу протиповітряної оборони Київської та Вінницької.

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