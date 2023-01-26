Мер закликав городян залишатися в укриттях.

Потужний вибух було чутно в Києві в четвер, 26 січня, під час масштабної повітряної тривоги. У місті працює система протиповітряної оборони.

Зазначається, що вибух чули в різних районах столиці.

У свою чергу мер Києва Віталій Кличко підтвердив інформацію про вибух в українській столиці.

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"Вибух у Києві! Будьте в укриттях!" - йдеться в повідомленні.

Пізніше київський міський голова повідомив, що вибух у столиці стався у Дніпровському районі.

"Вибухи пролунали в Дніпровському районі столиці. Всі служби слідують на місце. Деталі згодом", - зазначив мер Києва.

У свою чергу Київська міська рада у Facebook опублікувала фото ймовірно з місця влучання у Дніпровському районі.

Крім того, внаслідок падіння частини ракети в Голосіївському районі постраждали люди.

"Голосіївський район. Внаслідок падіння частини ракети є постраждалі. Інформація уточнюється. Знаходьтесь у укриттях", - зазначено у повідомленні Київської міської військової адміністрації.

При цьому Кличко повідомив про влучення ракети в нежитлову забудову в Голосіївському районі, внаслідок чого одна людина загинула - чоловік 55 років, а ще двох поранених госпіталізовано медиками.

Ситуація в Україні зараз - що відомо

Вранці в четвер, 26 січня, по всій країні оголосили повітряну тривогу через ракетну атаку Росії. У зв'язку з цим у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях відключили світло.

Вже відомо про знищення перших ворожих ракет над Україною. Зокрема, повідомлялося про роботу протиповітряної оборони Київської та Вінницької.

Начальник Київської міської Військової адміністрації Сергій Попко повідомив, що ворог випустив у напрямку Києва понад 15 крилатих ракет, всі збиті протиповітряною обороною.

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