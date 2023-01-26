Наразі вирішується питання щодо організації підвозу води.

Наразі відомо про пошкодження двох об'єктів критичної енергетичної інфраструктури Одещини. Про це повідомив начальник Одеської районної військової адміністрації Юрій Крук.

"Шановні мешканці Одеського району, ворог вкотре здійснює ракетний обстріл по території України з неба та моря. Вже є інформація про пошкодження 2 об‘єктів критичної енергетичної інфраструктури Одещини. Постраждалих немає", - зазначив він.

За словами Крука, над територією Одеської області та зокрема Одеського району працює ППО. Він закликав громадян перебувати в укриттях, не розповсюджувати деталі щодо прильоту у соцмережах та чекати на офіційну інформацію.

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Згодом стало відомо, що на Одещині через пошкодження енергетичних об’єктів частково відсутнє водопостачання. Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко.

За його словами, внаслідок масованого ракетного удару є влучання та пошкодження декількох об’єктів енергетичної інфраструктури в Одеській та інших областях України, тому наразі є значні проблеми з електропостачанням.

Марченко зазначає, що енергетики вже приступили до ремонтних робіт, але усунення пошкоджень займе певний час. Тому він дав доручення начальникам районних військових адміністрацій підключити відповідні об’єкти до генераторів, якщо це дозволяє їхня потужність.

"Також доручив організувати підвоз води для жителів та забезпечити роботу пунктів незламності. Прошу поставитись з розумінням до ситуації. Влада та енергетики роблять усе можливе для ліквідації наслідків ворожого удару. Наразі ворожі літаки все ще в повітрі, триває повітряна тривога, прошу мешканців області знаходитись в укриттях до відбою!", - заявив Марченко.

Ситуація з електрикою в Одесі

Сьогодні зранку в Одесі міський електротранспорт зупинив роботу через екстрені відключення світла. Про це повідомляє прес-служба мерії.

"У зв’язку із запусками ракет та ризиками завдання удару по енергетичній інфраструктурі в місті вимкнули електроенергію. Внаслідок цього міський електротранспорт зупинив роботу та зайшов у депо", - йдеться у повідомленні.

Ракетна атака по Україні сьогодні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, наразі по всій країні оголошена повітряна тривога через ракетну атаку Росії.

Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко повідомив, що ворог випустив у напрямку Києва понад 15 крилатих ракет, усі збиті протиповітряною обороною.

На Вінниччині зафіксовано влучання ворожих ракет, ніхто не постраждав. А у Дніпровському районі Києва згодом пролунав вибух. Наразі деталі не розголошуються.

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