Ворог продовжує зосереджувати зусилля на веденні наступальних дій на 5 напрямках.

Сили оборони протягом доби 18 лютого відбили атаки окупантів в районі 12 населених пунктів.

Як повідомляється у зведенні Генерального штабу Збройних сил України, йдеться про населені пункти Гряниківка і Масютівка Харківської області; Білогорівка, Червонопопівка і Кремінна - Луганської та Виїмка, Федорівка, Дубово-Василівка, Берхівка, Бахмут, Іванівське і Часів Яр на Донеччині.

За даними Генштабу, ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Відео дня

"На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує утримувати визначені підрозділи у прикордонних з Україною районах, однак його наступальних угруповань не виявлено", - зазначається у повідомленні.

Генштаб також інформує, що протягом доби російські окупанти завдали 4 авіаційних та 15 ракетних ударів по території України, більшість з них - по цивільній інфраструктурі Хмельницької, Дніпропетровської, Донецької та Херсонської областей. Також ворог здійснив понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, продовжував обстріли населених пунктів з інших видів зброї.

"Загроза завдання ракетних ударів Російською Федерацією залишається високою по всій території України", - зазначає штаб.

Водночас українська авіація за добу завдала 6 ударів по районах зосередження сил противника. Ракетні війська і артилерія також уразили 1 район зосередження живої сили противника.

Обстріл України 18 лютого - що варто знати

Вранці в суботу, 18 лютого, російські окупаційні війська випустили по Україні 4 крилаті ракети "Калібр" з акваторії Чорного моря, половину з них вдалося знищити.

Два удари прийшлися по Хмельницькому – по військовому об’єкту і поблизу зупинки громадського транспорту. Внаслідок атаки було поранено двох осіб. Вибуховою хвилею пошкоджено три навчальні заклади, десяток багатоповерхівок і сотні вікон і балконів.

Під час цієї атаки РФ запустили крилаті ракети по траєкторії над Південноукраїнською атомною електростанцією (АЕС), створюючи високу загрозу ядерної катастрофи.

Вас також можуть зацікавити новини: