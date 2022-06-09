Бійці угруповання "Схід" за добу знищили 32 окупантів та склад з боєприпасами.

На Донбасі за добу військовослужбовці Збройних сил України відбили 7 атак російських окупантів, збили 5 безпілотних літальних апаратів і знищили 10 танків.

Про це повідомляє угруповання Об'єднаних сил у соціальній мережі Facebook.

"Українські захисники і захисниці зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили сьогодні 7 атак ворога. На двох локаціях ще тривають бої", - сказано у повідомленні.

При цьому, українські відважні воїни завдають військам агресора втрат у живій силі і техніці.

Зокрема, за добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили: 10 танків, 7 артилерійських систем, 4 бойові броньовані машини, 3 спеціальні броньовані автомобілі, 4 одиниці автомобільної техніки, 1 склад з боєприпасами.

Також підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 5 безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10".

Водночас, російські загарбники обстріляли більше 20 населених пунктів у Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили понад 60 цивільних об’єктів, з них: 49 житлових будинків, профілакторій, кілька виробничих підприємств, фермерське господарство та залізничну станцію.

"В результаті цих обстрілів загинули 2 цивільні особи", - йдеться у повідомленні.

Українські бійці угруповання "Схід" за добу знищили 32 російських загарбників та склад з боєприпасами.

Як повідомляє Оперативно-тактичне угруповання "Схід" у соціальній мережі Facebook, українські захисники продовжують стримувати агресора в районі своєї відповідальності.

Зокрема, сьогодні, 9 червня, українські воїни знищили: особового складу – 32 окупанти, БМП – 1, АТТ – 3, БПЛА – 1, склад з боєприпасами – 1.

Як повідомляв УНІАН, ЗСУ на окремих ділянках ведуть наступальні дії.