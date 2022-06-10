Усього над областю було збито 9 безпілотників ворога.

У небі над Дніпропетровською областю збили безпілотник російських загарбників.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Є сьогодні і гарні новини. Наші військові збили над Дніпропетровщиною ворожий безпілотник", - написав Резніченко.

Як зазначив голова обласної військової адміністрації, уламки безпілотника впали у Полтавській області.

За його словами, це "вже дев'ятий розвідник агресора, знищений у небі над областю".

Як повідомляв УНІАН, за даними Генерального штабу Збройних сил України, усього з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації збито 572 ворожих безпілотників оперативно-тактичного рівня.

Раніше повідомлялося, що українська авіація завдала ударів по опорних пунктах та місцям скупчення противника в п'яти населених пунктах Херсонщини.

Також раніше голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький заявив, що російські загарбники скидають з дронів-камікадзе бомби на прикордонні райони України.

Нагадаємо, що українські військові ефективним пуском ЗРК "ОСА" приземлили російський "Орлан-10".

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