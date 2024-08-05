З Луганщини на Харківський напрям висувається 22-й мотострілецький полк.

Росіяни через великі втрати перекидають на Харківщину підрозділи з Луганської області. Про це повідомив речник ОТУ "Харків" полковник Віталій Саранцев в ефірі телемарафону.

За його словами, окупанти продовжують штурмові дії на Харківщині, але результативність "нульова".

"Противник гине, несе втрати і відступає", - розповів Саранцев.

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Він зазначив, що засоби, якими ворог намагається вести розвідку, глушаться РЕБом або збиваються.

Зважаючи на ситуацію, росіяни здійснюють перегрупування сил і перекидають військових з інших напрямків.

"Підрозділ, який наразі висувається на Харківщину, це 22-й мотострілецький полк. Він йде з Луганської області", - зауважив Саранцев.

За його словами, також противник здійснює внутрішню ротацію.

"Він залучає добровольчі підрозділи або навіть іноземних громадян, яких або примусом, або обманом змушує йти в бій. Це представники або Близького Сходу, або середньоазіатських чи африканських країн. Це можуть бути студенти, гастербайтери… Їм обіцяють захмарні гроші, але як правило, цей контингент не доживає навіть до першої виплати. Їх як гарматне м’ясо кидають в штурми, лобові атаки і, не маючи навіть мінімальної підготовки, вони гинуть", - розповів Саранцев.

Невдалий ворожий наступ на Харківщину

Російська армія 10 травня пішла у наступ на півночі Харківської області, захопивши близько десяти сіл поблизу кордону та скеровуючи свої зусилля на захоплення Вовчанська. Окупантам вдалося зайняти частину міста, там відбувались вуличні бої.

10 липня президент України Володимир Зеленський заявив, що українським військовим вдалося зупинити наступ росіян на Харківщині. Він також додав, що втрати ворога є досить суттєвими.

Згодом Зеленський зазначив, що наступ кремлівських військ на Харків провалився.

Заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін наголосив, що під час наступу на Харківщину, який розпочався у травні, росіянам не вдалося втілити своїх планів, однак вони змусили українських захисників розтягнути свої сили.

За його словами, цим наступом ворог планував наблизитися до Харкова, щоб можна було знищувати місто, залякувати місцеве населення і створювати умови для подальшого просування. Окрім того, росіяни планували наступ на Харків і з боку Луганської області, протиснувши лінію оборони України. Але ці плани ворог не зміг втілити, оскільки Сили оборони хоч і мали дефіцит сил і ресурсів, але змогли організувати ефективну оборону, знищуючи росіян.

Росіяни не припиняють штурми на Харківському напрямку. За даними Генштабу, минулої доби тут відбулося 11 бойових зіткнень в районах населених пунктів Глибоке, Липці, Тихе та Вовчанськ.

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