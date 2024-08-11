Операція в Курській області змінила фронт на Харківщині: командир ЗСУ розкрив деталі

Однак ситуація все ще напружена, загарбники намагаються відтіснити українські війська із позицій.

Після початку операції ЗСУ у Курській області РФ, на Харківському напрямку інтенсивність обстрілів знизилася. Окупанти стали менше застосовувати артилерію.

Про це в ефірі "Суспільного" розповів командир окремого взводу безпілотних авіаційних комплексів 92-ї бригади із позивним "Дід". За словами військового, ситуація на Харківському напрямку складна, попри бойові дії в Курську.

Загарбники намагаються відтіснити українські війська із позицій. Щодня ворог іде в атаку невеликими групами, переважно без техніки.

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"Намагаються по двоє, по троє втягуватися в населені групи й продовжувати нарощувати сили. Нічого в них не вдається. Силами оборони, артилерією та безпілотними системами ворог нещадно знищується та зазнає великих втрат. Вимушені постійно їх поповнювати. Свого часу вони перекинули резерви з Сумського напрямку і вони швидко закінчилися", – розповів військовий.

Ситуація у Курській області РФ - останні новини

Російські командири відмовляються відводити в тил строковиків, російські солдати строкової служби залишаються на позиціях у Курській області. Про це пишуть російські ЗМІ.

Зазначається, що йдеться про строковиків, які служать у частинах в інших регіонах і були направлені в Курську область у рамках відрядження. Зокрема, відомо, що деякі солдати приїхали з Воронезької області РФ.

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