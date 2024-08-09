На Харківщині відзначається значне посилення кількості обстрілів з боку Росії.

На Харківському напрямку ситуація залишається дуже напруженою, Росія готується до штурмів у Вовчанську. Про це повідомляє прес-служба операційної зони ОТУ "Харків".

"У Вовчанську ворог здійснює підготовку до проведення штурмових дій в кварталі багатоповерхової забудови та у районі Агрегатного заводу. З цією метою противник залучив додатковий особовий склад загону "Шторм" 153-го танкового полку 47-ї танкової дивізії, провів заходи логістичного забезпечення", - йдеться у повідомленні.

Також у ЗСУ зазначають, що за минулу добу українські воїни на цьому напрямку знищили чи пошкодили 56 одиниць озброєння та військової технікиворога. зокрема 1 танк, 1 ББМ, 4 артилерійських системи, 25 автомобілів, 5 одиниць спеціальної техніки, 20 БпЛА.

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Також знищено 67 укриттів особового складу противника, 1 стартовий майданчик запуску БпЛА, 2 місця зберігання боєкомплекту.

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Росіяни через великі втрати перекидають на Харківщину підрозділи з Луганської області. Як повідомив речник ОТУ "Харків" полковник Віталій Саранцев, окупанти продовжують штурмові дії на Харківщині, але результативність "нульова".

Аналітик Bild зазначав. що Україна зможе використати захоплені частини у Курській області РФ для обміну на захоплені Росією території Харківщини.

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