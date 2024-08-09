Аналітик видання прогнозує, що українська армія захопить Суджу найближчими днями і зможе утримувати її.

Україна може обміняти захоплені райони Курської області на території Харківської, пише експерт Bild з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке.

За його інформацією, за останню добу ЗСУ захопили ще вісім сіл Курської області. Серед них Гончарівка на захід від Суджі, а також території на північ від міста. При цьому Рьопке не підтверджує повне захоплення Суджі, зазначаючи, що українські сили лише обходять місто з півночі.

"З того, що ми бачимо сьогодні, здається можливим, що українська армія захопить Суджу найближчими днями і навіть зможе утримувати її протягом непередбачуваного періоду часу. Якщо це станеться, вона, можливо, зможе обміняти її на захоплені РФ райони Харківської області або навіть утримувати її для торгу на майбутніх переговорах", - пише Рьопке.

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Він оцінює чисельність угруповання ЗСУ в трохи більше 2000 солдатів і 100 одиниць бронетехніки, водночас у Росії немає сухопутних резервів, щоб їх зупинити.

При цьому, зазначає Рьопке, українці вкрай уразливі з повітря для атак безпілотників: щодня ЗСУ втрачають так 5-10 бронемашин.

"Наприклад, у четвер невеликі групи українських БМП проривалися до 30 км углиб території РФ. Але оскільки ці авангарди не були прикриті з повітря, то їх знищили дрони і ракети", - зазначає аналітик.

При цьому, як пише Рьопке, поки ще занадто рано робити висновки про результативність операції.

"Схоже на повний хаос - подекуди з обох боків... Загалом, через 48 годин від початку українського наступу через кордон, ще занадто рано називати його геніальним або самогубним", - резюмує він.

Бої в Курській області - що відомо

6 серпня українські військові прорвалися через кордон Курської області, і, за кілька днів, за даними росЗМІ, взяли під контроль низку населених пунктів, а також газовимірювальну станцію "Суджа".

Як пише Forbes, Україна направила в Курську область одну з найпотужніших і найшвидших бригад - 80-ту десантно-штурмову. Видання зазначає, що це підкреслює масштаб української операції і дає змогу говорити про те, що те, що відбувається в Курську, - не рейд: це дійсно вторгнення.

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