Тепер вони шукають незаконні джерела заробітку.

Російські кримінальники, яких розшукують у РФ за злочини, переїжджають на окуповані території України, щоб сховатись від покарання.

"Оскільки окупаційна "адміністрація" не здатна забезпечити порядок на захоплених територіях України, туди масово переїжджає російський криміналітет", - повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що окупаційна "поліція" за хабарі готова закривати очі на створення нових кримінальних осередків в тимчасово захоплених містах України.

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"Водночас й самі окупаційні "адміністрації" не надто переймаються ситуацією, адже "заходи безпеки" в розумінні окупантів полягають не в забезпеченні правопорядку, а в боротьбі з партизанами та залякуванні місцевих мешканців", - додали в ЦНС.

Тепер російські злочинці на окупованих територіях України намагаються шукати нові шляхи для незаконного заробітку.

Ситуація на окупованій території

Російські загарбники створюють на тимчасово окупованих територіях України табори для навчання увʼязнених, які прибувають з території Росії. Такі "центри" зʼявилися в Луганській та Запорізькій областях.

Водночас Росія перестала виплачувати заробітну плату окупаційним "адміністраціям" на тимчасово захоплених територіях Запорізької області.

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