Мешканців окупованих територій примусово звозять на перегляд пропагандистських фільмів.

Росіяни продовжують зомбувати населення на тимчасово окупованих територіях України. Для цього загарбники проводять, зокрема, масові заходи.

У Центрі національного спротиву повідомляють, що на сході й півдні України для поширення ідеології ворога та нав’язування місцевому населенню поглядів Кремля на розвʼязану проти України війну окупанти облаштовують "кінотеатри".

"Туди на перегляд російських пропагандистських фільмів росіяни примусово звозять працівників комунальних установ й інших захоплених підприємств", – йдеться у повідомленні.

Відео дня

Ситуація на окупованих територіях: актуальні новини

На окупованій території Херсонської області партизани руху "АТЕШ" ліквідували двох російських загарбників. Знищені окупанти постійно знущалися над місцевим населенням.

В окупованому Мелітополі Запорізької області почастішала "бавовна". Черговий вибух пролунав там вранці 27 квітня на одному з обʼєктів окупантів.

Крім того, в окупованому Урзуфі загарбники розмістили свої війська на території дитячого табору. У Генштабі ЗСУ наголосили, що так вони намагаються використати дітей як живий щит.

Вас також можуть зацікавити новини: