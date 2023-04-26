Окупанти вдираються і до державних закладів.

На Луганщині волонтери, завезені окупантами для відновлення тимчасово окупованих міст, натомість займаються мародерством. Про це розповів голова Луганської ОВА Артем Лисогор в ефірі інформаційного телемарафону.

Так, за його інформацією, до Сєвєродонецька та Лисичанська завозяться люди під егідою відновлення інфраструктури міст.

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"Але ж ми з вами прекрасно розуміємо, що таке відновлення інфраструктури: квартири, які ще були більш-менш вцілілі, виламують, заселяють туди людей, виноситься все майно. Вони там цих людей звезли під програму відновлення населених пунктів. Оце завезене "орківське поріддя" виносить техніку і все, що тільки можна", - розповів він.

Він додав, що окупанти вдираються таким чином і до державних закладів.

Росія "переселяє" в Україну своїх громадян - що відомо

Сьогодні заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла про ще один злочин загарбників. На тимчасово окуповані території з віддалених регіонів Росії привозять осіб різних національностей, переважно малозабезпечених, під виглядом різних робіт. Вона наголосила, що країна-агресор намагається вплинути на зміну етнічного складу населення тимчасово окупованої території України.

Напередодні про випадки появи на вулицях Маріуполя представників нацменшин РФ. Так, у дворі по вулиці Фонтанній, 85, представники національних меншин посеред дня, не звертаючи уваги на жителів, серед яких були діти, влаштували різанину баранів.

Крім того, окупанти на Луганщині використовують для розміщення своїх військових не лише цивільні медзаклади, а й школи. Зокрема, у Голубівці та Містках Луганської області російські окупанти використовують школи як медпункти для своїх поранених.

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