Вони використовують дитячі освітні заклади у власних цілях.

У тимчасово окупованому Урзуфі Маріупольського району російські загарбники розмістили 200 військових на території дитячого табору. Це зроблено, щоб використати дітей як живий щит і захиститись від атак.

"Противник продовжує використовувати дитячі освітні заклади тимчасово окупованих та захоплених територій у власних цілях. Облаштовує в них свої військові об’єкти, прикриваючись живим щитом із дітей та викладацького складу", - йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу за 25 квітня.

Також зазначається, що в населеному пункті Кардашинка Скадовського району Херсонської області росіяни вночі обшукують будинки, викрадають побутову техніку та легкові автомобілі у мирних громадян.

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Російські військові на цивільних об'єктах

Як раніше повідомляв УНІАН, на тимчасово окупованій території Донецької області мирні мешканці практично не можуть отримати медичні послуги - більшість лікарень приймає лише російських військових.

А у Новій Каховці окупанти розмістили свої засоби ППО серед житлових кварталів, щоб прикрити його від ураження "живим щитом".

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