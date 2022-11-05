Місцева влада закликала громадян триматися ближче до безпечних місць.

Сьогодні російські окупанти обстрілювали Нікопольський район у Дніпропетровській області, зараз ситуація знову неспокійна.

Як повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, зараз ситуація в Нікопольському районі знову неспокійна.

"Після обіду окупаційні війська Росії вдарили по Марганецькій громаді в Нікопольському районі. Влучили по території одного з сіл. На щастя, ніхто не постраждав", - зазначив він.

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"Тому прошу тамтешніх жителів триматися ближче до безпечних місць", - закликав голова облради.

Ситуація в Дніпропетровській області:

31 жовтня, під час масштабної ракетної атаки, Росія атакувала Дніпропетровську область. У Дніпрі та Павлограді були "прильоти" в енергетичні об'єкти.

У ніч на 1 листопада рашисти запустили по Нікополю 40 снарядів. Ворог понівечив 14 багатоповерхових та приватних будинків. А 3 листопада РФ знову вдарила по інфраструктурі Дніпропетровщини, над областю за ніч збили 4 дрони-камікадзе.

У ніч на 5 листопада російські окупанти знову атакували Дніпропетровську область. Рашисти випустили по Нікополю майже 40 снарядів з "Градів", почалися пожежі.

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