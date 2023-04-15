По обстрілах статистика теж йде на зниження.

Російські окупанти, втрачаючи ресурси, щосили намагаються захопити Мар'їнку Донецької області, але вже зазнають виснаження сил й засобів.

Про це повідомив речник Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський в ефірі національного телемарафону.

"Ворог зосередив всю свою міць та всі свої зусилля навколо Мар'їнки. Намагається пробити нашу оборону, захопити Мар'їнку, щоб блокувати Авдіївку", – сказав Дмитрашківський.

За його словами, за минулий тиждень статистика показує, що, наприклад, 11 квітня ворог штурмував 31 раз позиції, 12-го – 24, 13-го – 23, вчора було 25 штурмових дій.

"Вночі він зміг вчинити лише три штурмові дії. По обстрілах статистика теж йде на зниження", – додав він.

Ситуація на фронті 15 квітня: що треба знати

Сили оборони відбили понад 130 атак на 5 напрямках за минулу добу. "Гаряче" в Бахмуті, де точаться дуже жорсткі бої, а також на Авдіївському і Мар'їнському напрямках.

Окупанти мали певні успіхи у напрямку Білогорівки і вже впритул наблизились до населеного пункту.

Щодо ситуації у Мар'їнці, в ЗСУ кажуть, що атаки дуже інтенсивні. Їхньою метою було саме місто, а вірніше, його руїни. Експерт Владислав Селезньов заявив, що наразі дуже напружена ситуація в Мар'їнці Донецької області. Ворог хоче оточити ЗСУ там та піти на Авдіївку.

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