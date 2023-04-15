Найбільша активність бойових дій спостерігається у Кремінських лісах та у напрямку Білогорівки.

Російські окупанти мали певні успіхи у напрямку Білогорівки і вже впритул наблизились до населеного пункту, розповів в ефірі Еспресо очільник Сєверодонецької районної військової адміністрації Роман Власенко.

Найбільша активність бойових дій спостерігається у Кремінських лісах та у напрямку Білогорівки, зазначив він.

"Ситуація залишається складною. Інтенсивність бойових дій не зменшується. Найбільша активність - це Кремінські ліси, це Білогорівка. Росіяни мали певні успіхи у напрямку Білогорівки, вони наблизилися впритул до населеного пункту", - сказав Власенко.

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Обстріли деокупованих території Луганської області збільшились, підтвердив очільник РВА: "Інтенсивність артилерійських обстрілів не спадає, продовжуються авіаційні удари. На Луганщині лінія фронту без змін за виключенням напрямку Білогорівки".

Разом з тим у звіті Інститут вивчення війни від 15 квітня не фіксував якихось значних просувань окупантів у напрямку Білогорівки. Аналітики стверджують, що сили РФ вели обмежені наступальні дії в районі Кремінної.

Генштаб напередодні повідомив, що російські війська вели безуспішні наступальні дії на південь від Діброви (5 км на південний захід від Кремінної) та біля Білогорівки (12 км на південь від Кремінної). Російські пропагандисти теж підкреслювали, що спроби окупантів просунутись у напрямку Торського (у 16 км на захід від Кремінної) і Невського (18 км на північний захід від Кремінної) зазнали невдачі.

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Тривають жорстокі бої з окупантами за Бахмут і Мар'їнку. Гаряче протягом 14 квітня було й на Лиманському та Авдіївському напрямках. У Бахмуті росіяни просуваються повільно, "беруть один будинок в день" і проводять невдалі ротації особового складу, поділився військовослужбовець 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр".

На підмогу "вагнерівцям" Путін кинув професійну десантуру, однак і вона опиняється під артилерійським і мінометним вогнем ЗСУ. Найзапекліші бої тривають на вулиці Чайковського, бо саме через неї проходить "дорога життя" ЗСУ.

За словами бійця ЗСУ, у росіян в Бахмуті з'явилося кілька проблем: дефіцит артбоєприпасів у десантно-штурмових бригадах, неможливість використання аеророзвідки через погодні умови та часткова або повна відсутність зв'язку між трьома підрозділами, які військовому ЗСУ вдалося ідентифікувати.

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