На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється та намагається покращити тактичне положення для відновлення наступу.

Сили оборони відбили за добу понад 130 атак на 5 напрямках, де зосереджені основні сили противника.

"Ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби нашими захисниками було відбито понад 130 атак противника на зазначених напрямках", - повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні щодо ситуації з російським вторгненням.

Зокрема, на Куп’янському та Лиманському напрямках противник вів наступальні дії в районах Невського, Серебрянського лісництва та Білогорівки Луганської області, успіху не мав.

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На Бахмутському напрямку противник не полишає спроб оточити місто Бахмут. Протягом минулої доби наші захисники відбили численні атаки в районах населених пунктів Васюківка, Залізнянське, Оріхово-Василівка, Дубово-Василівка, Григорівка, Іванівське та Бахмут Донецької області.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник безуспішно атакував позиції наших військ поблизу населених пунктів Кам’янка, Сєверне, Водяне, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Марїнка та Побєда.

За даними Генштабу, на Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється та намагається покращити тактичне положення для відновлення наступу.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, наступальних угруповань противника не виявлено.

У Генштабі повідомили, що протягом минулої доби противник завдав 6 ракетних та 24 авіаційних удари, здійснив понад 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема по цивільній інфраструктурі. Також здійснював обстріли території України з інших видів озброєння.

"Загроза завдання російською федерацією ракетних ударів залишається високою по всій території України", - наголошують у Генштабі.

Війна в Україні: актуальні новини

Триває запекла битва за Донбас. Наразі основні зусилля окупантів зосереджені на п'яти напрямках. Особливо "гаряче" в Бахмуті. Втім, аналітики ISW вважають, що російським військам не вдасться найближчим часом оточити місто.

На Луганщині окупанти зосередилися на двох напрямках - це Білогорівка та Кремінна. На Запорізькому та Херсонському напрямку росіяни обороняються.

Ширяться чутки про те, що Україна готується до великого наступу і чекає на важку техніку від партнерів. Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україні буде потрібно ще кілька місяців, щоб підготуватися до початку великого контрнаступу ЗСУ і визволення окупованих Росією територій.

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