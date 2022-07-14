Правоохоронці опрацювали понад 60 фактів руйнування приміщень та інших об'єктів на території області внаслідок обстрілів та пожеж.

В результаті ракетної атаки окупантів у Харкові частково зруйновано приміщення депо метрополітену та підприємства.

Про це повідомляє в Facebook поліція Харківської області.

У повідомленні наголошується, що російські окупанти щодня здійснюють обстріли Харкова і території громад області.

"13 липня ракетній атаці піддався Харків, в результаті чого частково зруйновано приміщення депо метрополітену та підприємства. Також під ворожі удари потрапили селища Циркуни, Руські Тишки та смт Золочів. В результаті пошкодження отримали житлові будинки мирних громадян, газо-розподільна підстанція, горіли поля", - повідомила поліція.

Працівники слідчо-оперативних груп та експерти-криміналісти опрацювали понад 60 фактів руйнування приміщень та інших об'єктів на території регіону внаслідок обстрілів та пожеж.

Ситуація на Харківщині:

12 липня російські окупанти завдали ударів по Індустріальному району Харкова. Пізніше стало відомо про чотирьох постраждалих внаслідок обстрілів російськими окупантами Індустріального району Харкова.

Станом на 13 липня 2022 року бійці ССО "Азов" на Харківщині ліквідували майже 40 окупантів і їх техніку.

Протягом 13 липня в Харківської області поранення від обстрілів російських окупантів отримали п'ятеро мирних жителів, один загинув.

Вас також можуть зацікавити новини: