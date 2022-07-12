Він закликав харків'ян перебувати в укриттях.

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов заявляє, що російські окупанти завдали ударів по Індустріальному району Харкова.

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Росіяни завдали ударів по Індустріальному району Харкова. Звертаємося до харків'ян: перебувайте в укриттях, без потреби не виходьте на вулиці міста. Будьте максимально обережні!", - закликав голова ОВА.

Як раніше повідомляв УНІАН, 11 липня голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що протягом доби окупанти масовано обстрілювали мирне населення Чугуївського, Ізюмського, Богодухівського та Харківського районів області.

Постраждали житлові будинки, господарчі споруди, об'єкти АПК. Виникло кілька пожеж, горіли лісосмуги, трава та очерет. У Богодухівському районі госпіталізували 41-річного чоловіка.

12 липня стало відомо, що за добу внаслідок ворожих обстрілів в області загинули семеро людей та ще 34 постраждали. Крім того, вночі росіяни випустили дві ракети, які впали на відкриту територію між будинками та адмінбудівлею.

Вас також можуть зацікавити новини: