Загрози життю пораненим немає.

Протягом доби у Харківській області поранення від обстрілів російських окупантів отримали п'ятеро мирних жителів, один загинув.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Він нагадав, що 12 липня ворог обстріляв Індустріальний та Немишлянський райони Харкова, внаслідок чого п'ятеро людей отримали поранення.

"Зараз вони перебувають в лікарні та отримують усю необхідну допомогу, їхній стан стабільний, загрози життю немає", - повідомив голова ОВА.

Синєгубов зауважив, що вночі по Харкову знову намагалися завдати ракетного удару, але Збройні сили України зробили все, щоб "бєлгородський "гостинець" від сусідів "загубився дорогою". Потерпілих немає.

Водночас окупанти завдавали постійних артилерійських ударів по населених пунктах Харківського, Богодухівського, Ізюмського та Чугуївського районів області. Пошкоджені приватні будинки та господарчі споруди.

"Протягом доби в Харківській області поранення від російських обстрілів отримали 5 мирних жителів: 2 людей – в Харківському районі, 1 людина – в Богодухівському, 2 людини – в Ізюмському. На жаль, у смт Слатине Харківського району загинув 55-річний чоловік", - констатував голова ОВА.

Він підкреслив, що на території області тривають активні бойові дії. На Харківському напрямку ворог зосереджений на обороні утримуваних позицій.

"В районі Ізюма окупанти вели штурм в напрямку Довгенького. Наші захисники дали ворогу відсіч, змусивши того відійти з втратами", - зазначив Синєгубов

Як раніше повідомляв УНІАН, 12 липня російські окупанти завдали ударів по Індустріальному району Харкова. Пізніше стало відомо про чотирьох постраждалих внаслідок обстрілів російськими окупантами Індустріального району Харкова.

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