Люди отримали травми середнього ступеню тяжкості.

Наразі відомо про чотирьох людей, постраждалих внаслідок обстрілів російськими окупантами Індустріального району Харкова.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, станом на зараз внаслідок обстрілів Індустріального району постраждали 4 людини. Отримані травми – середнього ступеню тяжкості, усі госпіталізовані до медичних установ, загрози їхньому життю немає", - констатував голова ОВА.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 12 липня, російські окупанти завдали ударів по Індустріальному району Харкова.

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