Острів Крим

Мешканці окупованого Росією Криму дочекалися на своє "каміння з неба". Від сьогодні півострів, фактично, перетворюється в ізольовану зону. І мова не лише про відсутність туризму. Мова про глобальну відсутність усього – від електрики до харчів.

"Обожнюю такий курортний сезон!.. Машин немає, трамваю ніхто не заважає їздити… Ей, ви, упороті! Дякую, що допомогли налагодити тут нормальний рух. Люди згадають, що вміють пішки ходити… Ніколи не бачив такої краси! Дивіться, яка краса!", - так коментував початок паливної кризи в Криму один з мешканців Євпаторії тиждень тому, демонструючи майже пусті вулиці курортного міста.

Але давня "мантра" про "хоч каміння з неба", аби під Росією почала руйнуватись, буквально, за кілька днів.

Знищені і пошкоджені нафтобази і нафтосховища, "вибиті" мости, вогневий контроль сухопутного коридору через окуповані частини Запорізької та Херсонської областей, нарешті – у ніч на неділю, 21 червня, потужні удари по Керченській поромній переправі та морському поту "Кавказ" на іншому боці протоки… Зважаючи, що ще раніше російським бензовозам заборонили їздити по Кримському мосту, постачання палива на півострів зупинилось.

При цьому, за словами майора ЗСУ Андрія Ткачука, в Криму зосереджена величезна кількість військових підрозділів та спроможностей росіян: "Отже, обрізання логістики та спроможностей півострова – військова історія". Тобто, мова не про гуманітарний тиск, а безпосередньо військовий. Тому що, порушивши логістику ворога в Криму, Україна намагається зменшити можливості Росії тиснути на фронті, зокрема у Запорізькій області.

"Все це - справедливі відповіді на жорстокі російські удари проти наших людей. Я дякую воїнам СБУ, СБС, ГУР та ССО за успішну роботу на відстані близько 300 кілометрів від лінії фронту", - зазначив президент України Володимир Зеленський, підтверджуючи ураження в Керчі.

Розгублені окупанти

Поступове нарощування атак БЛПА відбувалось не за один день і навіть тиждень. Як зазначили у своєму звіті аналітики ISW, останні удари є частиною тривалої, систематичної кампанії України: "Ця кампанія спрямована на позбавлення російських військ використовувати основні наземні лінії до Криму через окупований південь країни".

Та й панічні чутки серед місцевих про те, що "щось" станеться після 21 червня, поповзли на півострові давно. Частково цьому сприяла робота українських військових, частково – те, що найрозумніші з представників російської армії, які осіли в Криму, почали вивозити свої сім’ї (або готуватись до цього), а частково, що в магазинах більше не можна було вільно купити усе, що забажаєш. Десь борошно, десь крупи, а десь цукор – не більше кілограма в одні руки…

В цій ситуації розгубленість, з якою окупаційна влада на півострові почала видавати свої заяви лише 22 червня, виглядає дуже дивно. Так, в Криму оголосили, що цього дня населенню пальне більше не продаватимуть (хоча й до того місцевим і туристам не надто щастило отримати "талони" на бензин). У Севастополі відтепер, фактично, вводиться комендантська година: муніципальний транспорт курсуватиме лише до дев’ятої вечора, торгівельні центри та супермаркети, ресторани і кафе працюватимуть до восьмої, масові заходи просто неба скасовуються… І додатково жителів попередили про "можливі відключення" електроенергії.

Насправді ж віялові відключення почалися раніше. Алушта, Перевальне, села в Сімферопольському районі без електрики залишились після пожежі на Таврійській ТЕС 20 червня. В "чорний понеділок" для Криму обмеження додались у Джанкої, Нижньогірському, Чорноморському та Красноперекопському районах, у Ялті та в Севастополі.

А немає світла – немає можливості качати воду. Як повідомили в окупаційному утворенні "Вода Крима", більшість насосних станцій, які перебувають у них на обслуговуванні, знеструмлені.

Туристичний сезон: закінчився, не почавшись

Далі – більше. Кримський гауляйтер Сергій Аксьонов повідомив, що до 1 вересня у Криму "припиняється бронювання місць, розміщення дітей та груп дітей" в місцях відпочинку та оздоровлення.

Кремлівський посіпака закликав поставитися "з розумінням" до встановлених обмежень: "У ситуації, що склалася, ці заходи необхідні для забезпечення громадської безпеки". Проте що за "ситуація" уточнювати не став.

Після такої "новини" в мережі одразу занили росіянки, які "вже зібрали валізи для дітей на відпочинок у Криму". Мовляв, тепер не зрозуміло, що ж робити "з цим усім", адже, приміром, окупаційне керівництво відомого табору "Артек" відмовилось приймати частину дітей "без пояснення причин".

Така інфантильність вже майже не дивує. Адже після того, як в російські міста почали навідуватись добрі українські дрони, українці побачили тисячі здивованих громадян РФ, які раптом, на п’ятому році повномасштабної російсько-української війни, почали задаватись питанням: "За що нас бомблять?!".

Тобто, вочевидь, плануючи поїздки на окупований півострів, вони також не надто переймались війною і не надто замислювались, що Крим вже давно зона активних бойових дій. Хоча, якби цікавились і замислювались, то міністерство оборони України нічого не приховує.

В заяві відомства йдеться, що Україна продовжить атаки по військових цілях на окупованому Росією півострові Крим, тому курортного сезону там не буде. В МОУ наголосили, що лише за останні дні Сили оборони вразили на півострові нафтобазу, газові компресорні станції, комплекси ППО "Панцир" і С-400, радіолокаційні станції "Небо-У" і "Каста".

"Закриваємо пляжний сезон у Криму", - зазначили в Міноборони України.

Разом з тим, як зауважує голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, черга з 600-700 машин, яку можна було спостерігати цими вихідними на виїзд з Криму – це ні про що. Говорити про те, що росіяни щось зрозуміли і нарешті готуються на виїзд, можна буде, якщо в черзі буде до 3 тисяч автомобілів.

"Безперечно зараз можна стверджувати, що в середовищі тих, хто незаконно оселився в окупованому Криму, зростає тривога і вони дуже уважно стежать за розвитком ситуації. Пошкодження трьох поромів українськими безпілотниками стало для цієї частини населення Криму ще одним сигналом до того, що вже слід пакувати речі, аби повертатися на свої болота. Однак останнім фактором, який змусить їх тікати, може стати знесення або бодай серйозне пошкодження Керченського мосту", - переконаний він.

Мосту - приготуватись

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну відбулося вже кілька спроб вразити Керченський міст. Назвати ці спроби невдалими – буде брехнею. Адже міст отримував пошкодження, які доводилось ремонтувати, тимчасово обмежуючи трафік по цій транспортній артерії. Проте в Росії чудово розуміли важливість мосту, тож в Криму це був чи не головний об’єкт, який справді захищали.

Ще на початку червня деякі українські експерти розповідали, що російська ППО в районі Керченського мосту працює ефективно, тож бити по ньому – лиш дарма витрачати цінні ракети та потужні БПЛА.

Однак зараз, після того, як Росія почала стягувати всі свої сили ПРО до Москви, вона сама розв’язала Україні руки. Той факт, що зараз вдалося уразити одразу дві важливих точки – на обох кінцях Керченського мосту, свідчить, що кримська ППО тепер більше пропускає, ніж збиває.

Крім того, як цими вихідними повідомили у Службі безпеки України, Сили оборони уразили два зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцир", розміщені безпосередньо на "Кримському" мосту. А також вивели з ладу чотири радіолокаційні станції зі складу зенітного ракетного комплексу С-400.

"Треба обрізати логістику через міст і унеможливлювати застосування будь-яких, навіть поромних переправ", - вважає директор з розвитку оборонного підприємства та офіцер Повітряних сил ЗСУ у резерві Анатолій Храпчинський.

І насправді Керченський міст вже приречений. Не лише тому, що більше не виконує тих завдань, для яких його будували – росіяни не використовують його на 100%. А й тому, що Україна, нарешті, може його знищити власними силами.

"На мою думку, план вже існує. І необхідні ресурси для його виконання – теж", - переконаний колишній командувач військами США в Європі Бен Годжес.

А найкраще підтвердження його слів – пост Сил безпілотних систем ЗСУ, який днями став вірусним в одній з соцмереж. Повідомлення дуже просте і зрозуміле: "Ні на що не натякаємо, але ми сьогодні вночі, дуже зблизька і з різних ракурсів бачили кримський міст".

Тетяна Урбанська