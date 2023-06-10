За його словами, ця катастрофа вплинула не тільки на Захід, але й на нейтральні країни.

Підірваврши Каховську ГЕС, Росія порушила резолюцію Ради безпеки ООН щодо захисту інфраструктури, яку сама підтримала 2017 року. Сама ж організація виявилася абсолютно безсилою у ситуації глобальної катастрофи.

Про це в інтерв’ю OBOZREVATEL заявив колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкіе.

"ООН залишається такою ж імпотентною, як завжди і була", – наголосив Клімкін.

Екс-очільник МЗС нагадав, що у лютому 2017 року Україна головувала в Радбезі ООН і "проштовхнула" резолюцію щодо захисту критичної інфраструктури. Росія її підтримала, а тепер сама ж її і порушила.

"Навіть на майданчику ООН ми маємо усім казати: дивіться, якщо ми не знайдемо шляхи, надійні способи, як захистити критичну інфраструктури, то скринька Пандори відкрита. Будуть руйнуватися газогони, нафтогони, транспортні та інші комунікації. І тоді життя фундаментально зміниться", – сказав Клімкін.

Екс-міністр наголосив, що тотальне порушення Кремлем усіх міжнародних норм, зокрема, гуманітарних спровокувало значні зміни в позиції не лише країн Заходу, але й нейтральних.

"І навіть китайці чітко кажуть: ми маємо дивитися, яким чином має виглядати стале рішення. Це при тому, що китайці, звісно, не зацікавлені в перемозі ані Заходу, ані Путіна. І це означає, що в останні декілька місяців є час істини – це зміна настроїв. Вона відбувається в поставках озброєння, вона відчувається в тому, що компроміс заради компромісу – це вже не опція", – заявив дипломат.

Підрив Каховської ГЕС

Вночі 6 червня російські окупанти підірвали дамбу Каховської гідроелектростанції. Відтак, станцію та Каховське водосховище знищено.

В зоні підтоплення знаходяться близько 80 населених пунктів, а підірвана Каховська ГЕС не підлягає відновленню. У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України повідомили, що росіяни підірвали дамбу Дистанційно. Є докази того, як вони переміщували вибухівку і техніку для здійснення саме такого пориву.

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