Росіяни цинічно використовують наслідки підриву Каховської ГЕС у власних цілях.
Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ. Зазначається, що загарбники дозволяють евакуацію із затоплених населених пунктів тільки людям з російськими паспортами.
Також, окупанти силоміць виганяють з власних вцілілих помешкань цивільних людей з метою розміщення в них військовослужбовців російських окупаційних військ.
Теракт на Каховській ГЕС - головні новини
Як повідомляв УНІАН, вночі 6 червня російські окупанти підірвали дамбу Каховської гідроелектростанції. Відтак, станцію та Каховське водосховище знищено. В зоні підтоплення знаходяться близько 80 населених пунктів.
В "Укргідроенерго" повідомили, що підірвана Каховська ГЕС не підлягає відновленню. У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України повідомили, що росіяни підірвали дамбу Дистанційно. Є докази того, як вони переміщували вибухівку і техніку для здійснення саме такого пориву.