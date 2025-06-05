Американські чиновники називають цю атаку дуже важливою.

Під час операції "Павутина", в рамках якої було атаковано російські аеродроми, дрони уразили до 20 літаків Росії. Знищено близько 10 з них.

Про це з посиланням на двох американських чиновників повідомляє Reuters. Це число приблизно вдвічі менше, ніж називала в своїх оцінках Україна – йшлося про 41 уражений літак. Агентство не змогло самостійно перевірити цифри, отримані з Києва та Вашингтона.

Попри такі розбіжності, джерела в Сполучених Штатах Америки називають цю атаку дуже важливою. Водночас один зі співрозмовників агентства заявив, що після цієї операції Москва може зайняти ще більш жорсткішу позицію на переговорах щодо завершення війни.

Відео дня

Комерційні супутникові знімки, зроблені після атаки українських безпілотників, демонструють пошкоджені російські важкі бомбардувальники Ту-95 і Ту-22, які Росія використовувала для ракетних ударів по Україні, зауважило Reuters.

Українська операція продемонструвала, що Київ, навіть намагаючись зупинити просування російських військ, може здивувати опонента, завдаючи ударів в глибині його території на відстані до 4300 км від лінії фронту. Російські військові блогери почали звинувачувати владу своєї країни у недбалості та самовдоволенні, що призвели до того, що важливі бомбардувальники стали мішенню для атаки.

Атака по російських аеродромах

1 червня Служба безпеки України провела на російській території операцію під назвою "Павутина". Дрони вилітали з вантажівок поблизу аеродромів країни-агресорки та атакували авіацію противника.

Президент України Володимир Зеленський розповідав, що цю операцію готували понад півтора року. Глава СБУ Василь Малюк зазначав, що серед уражених літаків були Ту-160, Ту-22М3, Ту-95МС та літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50.

З оприлюдненого СБУ відео атаки видно, що деякі Ту-95МС були споряджені ракетами Х-101 – вочевидь, їх готували до нового ракетного удару по Україні.

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