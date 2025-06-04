Ворожі бомбардувальники росіяни встигли спорядити ракетами.

Внаслідок операції "Павутина", проведеної Службою безпеки України 1 червня, на російських аеродромах було знищено десятки літаків. Серед них – бомбардувальники Ту-95МС, які росіяни готували для ударів по українських містах.

Про це свідчать кадри атаки, якими поділилися в СБУ. Видання "Мілітарний" звернуло увагу, що кілька бомбардувальників Ту-95МС російські окупанти встигли спорядити крилатими ракетами.

Йдеться про ракети Х-101, які РФ застосовує під час масованих обстрілів України.

Відео дня

"На окремих кадрах з аеродромів "Бєлая" і "Оленья" під крилами Ту-95МС видно далекобійні крилаті ракети Х-101. Саме ці ракети використовують окупанти для терористичних ударів по українських містах та інфраструктурі", – зазначають автори.

Операція "Павутина"

1 червня російські аеродроми палали через масштабну операцію ЗСУ, підготовка до якої тривала понад 1,5 року. Дрони атакували одразу кілька летовищ. За офіційними даними, було уражено понад 40 російських літаків.

Глава СБУ Василь Малюк розповідав, що було уражено як бомбардувальники – Ту-95МС, Ту-160 та Ту-22М3 – так і літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50. Сама ж операція була складною не лише логістично, а й тим, що відбувалася одночасно в трьох різних часових поясах.

Минуло вже кілька днів після цієї атаки, та росіяни намагаються применшити масштаби її наслідків. Джерела УНІАН розповіли, що РФ ставить цілі літаки на місця, де було уражено інші борти. Та видає їх обгоріле летовище під літаками.

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