Ця спецоперація українських спецслужб змусила військових експертів усього світу переглянути уявлення про вразливість військової інфраструктури.

Масована атака українських безпілотників по військових аеродромах і стратегічних об’єктах у глибині території Росії стала несподіваним і потужним ударом для Кремля. Втім, ця операція оголила ахіллесову п'яту США, пише The New York Times.

Удар, здійснений у неділю, знищив щонайменше десяток стратегічних бомбардувальників і продемонстрував, як недорогі, але ефективні дрони можуть зламати традиційні уявлення про військову перевагу.

Операція, відома під кодовою назвою "Павутина", стала технологічним і тактичним проривом. Вона не лише завдала тактичної поразки російським збройним силам, а й змусила військових експертів усього світу переглянути уявлення про вразливість військової інфраструктури.

Відео дня

Світ на межі нової епохи війни

Цільовий вибір об’єктів і ефективність атаки засвідчують, що навіть найрозвиненіші армії світу можуть опинитися беззахисними перед малими роями безпілотників. Пентагон уже неодноразово попереджав про подібну загрозу, але тепер, після "Павутини", її масштаб і реальність стали очевидними.

Американські військові фіксують сотні випадків прольотів дронів над своїми базами, зокрема 350 інцидентів лише за минулий рік. І хоча раніше це вважали "дратівливим фактором", нині стає зрозуміло: загроза — реальна. Низька траєкторія польоту, радіомовчання та малі розміри роблять ці апарати надзвичайно важкими для виявлення.

Іронічно, але саме США, країна з одними з найпотужніших технологій для протиракетної оборони, виявляється надзвичайно вразливою перед дешевими й мобільними дронами. Попри мільярдні інвестиції у засоби знищення БПЛА, ефективного захисту наразі не існує.

Операція "Павутина" - останні новини

1 червня СБУ провела масштабну спецоперацію зі знищення бомбардувальної авіації в глибокому тилу Росії. Підготовка над цією операцією тривала понад півтора роки. Дрони відпрацювали по чотирьох військових аеродромах Російської Федерації і уразили 41 літак стратегічної авіації РФ.

Коментуючи операцію, генсек НАТО Марк Рютте заявив, що не треба забувати, що уражені російські літаки під час операції "Павутина" були тими спроможностями, які Росія застосовувала для атак мирного населення і міст України.

Вас також можуть зацікавити новини: