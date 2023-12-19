Президент заявив, що про цілі на 2024 рік мовчатиме зі зрозумілих причин.

Президент Володимир Зеленський відповів, чому контрнаступ пішов не за планом і які є реалістичні цілі, які Україна планує досягнути в наступні 12 місяців.

"Я не можу вам сказати про цілі. У нас були складнощі на півдні, бо всі навколо говорили, які у нас цілі. Відверто вам кажу, всі ці місця усі говорили: куди ми йдемо, усі розглядали в деталях, як ми туди дійдемо, як може не дійдемо, як краще це вийде, цього вистачить, а цього не вистачить, нічого страшного, краще йти на південь, там тепло, можна й пізніше, бо там зима, нічого страшного, давайте дочекаємось якоїсь амуніції, там зима пізніше приходить... Ну, вибачте, це воно так не злітає з Російською Федерацією, в якої зброї більше", - заявив президент на підсумковій прес-конференції.

Він додав, що не розкриватиме жодних деталей військових операцій, які Україна планує реалізувати наступного року.

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"Не можу вам сказати жодної деталі наших контрнаступальних та оборонних дій наступного року", - заявив президент.

Контрнаступ ЗСУ - прогнози

Нещодавно авторитетне американське видання The Wall Street Journal писало, що на тлі невдалого літнього контрнаступу та проблем із новими поставками західної зброї Україна зможе знову наступати лише навесні 2025 року. Та й то лише у випадку, якщо відносно добре пройде 2024 рік.

Телеканал CNN із посиланням на американських та європейських посадовців наводить ще похмурішу картину. Там кажуть, що без відновлення масштабних поставок зброї зі США Україна може зазнати воєнної поразки вже до літа 2024 року.

Військовий експерт Михайло Притула заявив, що наступного року Україна може здійснити нову спробу великого контрнаступу, якщо почне готуватися до нього зараз.

Головнокомандувач Збройними силами України Валерій Залужний не став відповідати на запитання журналістів щодо подальшого контрнаступу.

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