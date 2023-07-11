Він очікує поступового прогресу операції ЗСУ.

Колишній голова Генерального штабу Великої Британії Марк Карлтон-Сміт назвав наступ Збройних Сил України "дуже обдуманим та точним". Він зазначив, що наступ саме такий, яким він його очікував побачити як військовий професіонал.

"Він дуже обдуманий, дуже точний, обережний щодо життів ваших солдатів і військових можливостей. Ви не бажаєте атакувати російську оборону в місцях, де вона найбільш захищена. Але намагаєтеся визначити і виявити російські слабкості, які ви могли б набагато успішніше використати. І це не може відбуватися швидко", — сказав Карлтон-Сміт в інтерв'ю LIGA.net.

Екс-голова Генштабу Британії очікує постійного поступового прогресу ЗСУ, частинами.

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"Дуже цілеспрямована робота, яка займе певний час. Це не те, що завершиться вирішальним чином. Я не думаю, що це станеться обов'язково цього літа. Але це створить умови для битви восени", — додав генерал.

Він пояснив, що спочатку необхідно створити умови для моменту, коли Україна вирішить використати свої стратегічні резерви.

"Я не здивуюся, якщо генерал Залужний ще не визначився з тим, коли настане оптимальний момент за часом і місцем для розгортання таких сил і засобів", — підсумував Карлтон-Сміт.

Контрнаступ ЗСУ - останні новини

Президент Володимир Зеленський 10 червня підтвердив, Сили оборони розпочали свій контрнаступ.

Вчора стало відомо, що на Бердянському та Мелітопольському напрямках від загарбників вже звільнено 169 квадратних кілометрів території.

Крім того, станом на понеділок, 10 липня, Сили оборони деокупували 24 квадратних кілометри на Бахмутському напрямку.

Загальні бойові втрати противника станом на сьогоднішній ранок становлять близько 235 тис 020 осіб.

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