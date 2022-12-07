Прикордонники дізналися від місцевих жителів, що ворог використовував їхнє житло.

Прикордонники з Харківської області не пошкодували власного будинку, де окупанти облаштували штаб. Вони передали координати артилеристами, щоб ті вдарили по ворогу.

Героїчною історією поділився прес-центр Державної прикордонної служби України. Батько Роман і син Владислав служать в одному підрозділі. Їх населений пункт на Харківщині рашисти захопили одразу після повномасштабного вторгнення. Тут окупанти розмістили засоби радіоелектронної боротьби, щоб глушити зв'язок.

Рідних Роман і Владислав встигли вивезти завчасно. Однак пізніше прикордонники дізналися від знайомих, що в їхньому будинку вороги організували штаб. У зв'язку з цим батько і син прийняли непросте рішення передати координати власного житла артилеристам для нанесення удару.

Відео дня

"На питання, Чи не шкодують про втрачений будинок, прикордонники відповідають: "Ні!". І додають, що після перемоги вони побудують ще кращий будинок, в який ніколи не прийдуть мерзенні окупанти", — написали в прес-центрі ДПСУ.

Інші героїчні історії українців

У Києві лікарі провели операцію на серці під час відключення світла. Вони успішно впоралися з протезуванням аортального клапана Давиду з Чернівців.

Марія Пешко з Рівненської області втратила на війні єдиного сина. А на виплачені в якості компенсації кошти вона побудувала спортивний майданчик у рідному селі в пам'ять про героя.

На Прикарпатті мати Героя України, пілота-винищувача Степана Тарабалки вирішила облаштувати оздоровчий центр для тих, хто побував на фронті, і рідних військовослужбовців.

У Херсоні бабуся на колінах зустріла свого онука, який брав участь у визволенні міста. Момент зафіксували на відео.

Вас также могут заинтересовать новости: