Наші бійці прицільно вдарили по скупченню окупантів.

Українські прикордонники філігранно накрили росіян у Донецької області. Наш бійці накрили окупантів з мінометів у захопленому будинку.

"Окупантам на Донеччині не вдалося втекти від мінометного вогню прикордонників! Бійці знищили росіян в захопленому будинку", - йдеться в повідомленні Державної прикордонної служби.

На оприлюднених кадрах видно, як солдати армії РФ метушаться біля будинку в одному з населених пунктів на Донбасі, де їх і накрили українські захисники. Будівля була знищена разом з російськими військовими.

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В Бахмуті, де йдуть запеклі бої, під вогнем поки залишається понад 300 дітей. Правоохоронці закликають батьків погодитися на евакуацію.

2 грудня стало відомо, що українські війська вдарили по чотирьох пунктах управління ворога та району зосередження особового складу і техніки окупантів.

Станом на 2 грудня втрати росіян серед особового складу досягли 90090. Зазначається, що українські військові за добу лаквідували 650 окупантів.

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