Дивлячись на опубліковані кадри, важко стримати сльози радості.

Після звільнення Збройними силами України Херсону мережа наповнилася радісними фото- та відео зустрічей наших захисників. Українських героїв вітають квітами, теплими обіймами й словами вдячності за визволення від російських окупантів.

Так, мережу зворушили ще одні кадри зустрічі - бабуся вітала онука, який звільняв Херсон. Щемливе відео зустрічі опублікував заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.

"На цьому відео один із членів нашої команди заходить до свого дому у Херсоні, де його зустрічає рідна бабуся", – написав чиновник.

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Війна в Україні: звільнення Херсону

11 листопада у Херсон, який був під окупацією з початку війни, зайшли українські військові. Відхід російських окупантів на Херсонщині відбувся під натиском ЗСУ.

Володимир Зеленський назвав 11 листопада "історичним днем", оскільки Україна повернула Херсон.

Міжнародний кореспондент британського видання Sky News Алекс Россі побував у центрі звільненого Херсона. Він побачив у місті щасливих жителів, які висловлювали щирі емоції радості, а також багато українських прапорів. Журналіст також встиг поспілкуватися з місцевими жителями. За словами репортера, вони "дуже емоційні".

Мешканці Херсона святкують звільнення від ворога попри відсутність у місті води та світла.

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