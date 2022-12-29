Чоловік і жінка працювали в парі.

Правоохоронці затримали в Слов'янську двох російських агентів. Чоловік і жінка збирали координати розташування техніки і підрозділів ЗСУ, після чого передавали їх ворогові.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що у липні 2022 року двоє громадян збирали дані про місця розташування військовослужбовців та техніки ЗСУ у м. Слов'янську. Чоловік уточнював інформацію і координати на місцевості, а жінка, використовуючи додатки і месенджер, надсилала відомості на телефон російського мобільного оператора", — повідомили в прес-центрі Офісу генпрокурора.

Обвинувальні акти за фактами поширення інформації про розташування ВСУ (ч. 3 ст. 114-2 КК України) були направлені до суду. Зараз російські агенти очікують вироку під вартою.

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Полювання на колаборантів і ворожих агентів

Голова СБУ Василь Малюк розповів, як припинялися спроби російських кілерів знешкодити керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова і міністра оборони Олексія Резнікова. Спецслужби імітували виконання тестових завдань, а потім затримували агентів.

В Харківській області спіймали жителя, який 8 років підтримував створення "новоросії". А в 2014 році він підняв ворожий прапор над Харківською міською радою.

СБУ в ході стабілізаційних заходів на звільнених територіях Ізюмського району виявила одного з провідних колаборантів. Жінку призначили так званою головою "Савинського територіального відділу Ізюмської військово-цивільної адміністрації".

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