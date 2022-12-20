52-річний харків‘янин 8 років переховувався від українського правосуддя та активно підтримував "руський мир".

Правоохоронці викрили чоловіка, який у 2014 році піднімав російський триколор над Харківською міською радою.

Як повідомляє Харківська обласна прокуратура, прокурори спільно зі Службою безпеки України викрили 52-річного харків‘янина, який 8 років переховувався від українського правосуддя та активно підтримував "руський мир".

"Досудовим розслідуванням встановлено, що саме він у лютому 2014 року піднімав російський прапор разом з георгіївською стрічкою над будівлею Харківської міської ради під час прокремлівських мітингів. Крім того, під час обшуку за місцем його тимчасового проживання у Харкові правоохоронці виявили набої калібру 7,62 мм", - розповіли у прокуратурі.

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У прес-службі СБУ додали, що прихильник "новоросії" активно виступав перед камерами московських пропагандистів, де агітував до зміни меж кордону України та захоплення державних органів.

Найбільше таких "ефірів" за його участі було відзнято представниками кремлівського телеканалу "Россия 1".

"Коли спроби Москви "провалилися", зловмисник вирішив "залягти на дно" і таким чином уникнути правосуддя. Для цього дотримувався заходів конспірації, постійно змінював адреси проживання та номери мобільних телефонів. Однак, співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали", - зазначають в СБУ.

Під час обшуку в помешканні фігуранта правоохоронці виявили:

прапори РФ та георгіївські стрічки;

снайперську гвинтівку з оптико;

самозарядну гвинтівку Z-10;

набої до вогнепальної зброї калібру 7,62 мм.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили зловмиснику про підозру за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю та бойовими припасами) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин правопорушення, зокрема можливої причетності фігуранта до підготовки диверсій російських спецслужб.

Війна в Україні й затримання колаборантів

Спецслужби в Україні регулярно затримують колаборантів і зрадників нашої країни. Зокрема, нещодавно СБУ затримала у Києві колаборантку, яка після звільнення Харківщини намагалася втекти до ЄС. У Куп'янську під час окупації міста жінка добровільно пішла на співпрацю з росіянами.

Також українські прикордонники затримали молоду колаборантку, яка їхала до Києва. Під час перевірки у телефоні дівчини виявили матеріали проросійського змісту.

А днями в Одесі викрили "блогерку", яка закликала Путіна активніше бомбардувати Україну. Пропагандистка поширювала в мережі публікації, у яких підтримувала та виправдовувала збройну агресію РФ.

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