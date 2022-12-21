Виконавцям спочатку давали тестові завдання, а потім вони мали виконати резонансні вбивства.

Служба безпеки України запобігла кільком замахам на голову Головного управління розвідки Кирила Буданова та міністра оборони Олексія Резнікова. Очільник СБУ Василь Малюк залишається однією з цілей росіян для ліквідації.

Як зазначив Малюк в інтерв'ю Наталії Мосейчук, виконавцям замахів на Буданова та Резнікова російські спецслужби давали тестове завдання. Але СБУ спрацювала на випередження та поламала плани росіян.

Спецслужби зімітували виконане завдання, надіслали ворогові фотозвіт і отримали за роботу гроші. Росіяни зрозуміли, що їхні "агенти" можуть та вміють працювати, а після цього відправили виконавця для ліквідації Буданова та Резнікова. Агента затримали в серпні.

Відео дня

"Таких історій не одна і не дві, скажу так: їх до десяти", - зазначив Малюк.

Замахи на Буданова та Резнікова

У серпні цього року СБУ затримала агента Росії, який планував вбивство Олексія Резнікова та Кирила Буданова.

Слідство з'ясувало, вбивство керівника бойового підрозділу мало стати "тестовим" завданням перед виконанням інших замовних вбивств політичних та публічних осіб України - міністра оборони, керівника ГУР, одного із керівників "Національного корпусу" - в минулому командира розвідроти полку українського військового підрозділу "Азов", радника одного з міністрів та інших.

Вас також можуть зацікавити новини: