На його думку, на початку літа українські війська можуть піти в контрнаступ.

Для українських військ має сенс відійти на більш захищену лінію у Бахмуті Донецької області.

Таку думку висловив колишній глава Генерального штабу Великої Британії генерал Річард Даннатт, пише CNN. Він вважає, що місто, біля якого вже тривалий час йдуть запеклі бої, стратегічно "не дуже важливе" для України.

"Обложене місто ефективно служило ковадлом, на якому було зламано так багато російських життів, і тому для українців зараз має сенс відійти на більш обороноздатну лінію і продовжити бій там", - сказав Даннатт.

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Він переконаний, що зараз основним завданням ЗСУ буде стримування російських наступів, а наприкінці весни - на початку літа вони зможуть провести сильний контрнаступ, використовуючи західну техніку. "Я думаю, що не я один вважаю, що кілька вирішальних ударів, нанесених в певних точках на цьому дуже протяжному фронті по російській армії, цілком могли б зламати бойовий дух російського солдата або зламати хребет російської армії", - додав він.

Даннатт не думає, що Захід зробив достатньо в питанні поставок зброї Україні. "Ми повинні зробити все можливе, щоб ця війна завершилася в цьому році", - підкреслив він.

Ситуація в Бахмуті

Нагадаємо, що у лютому президент України Володимир Зеленський заявив, що українські військовослужбовці перебуватимуть у місті, поки це буде розумно.

4 березня лейтенант Національної гвардії Володимир Назаренко розповів, що українські війська стабілізували лінію фронту, хоч це і було надзвичайно важко.

У ЗСУ повідомляють, що на околицях Бахмута тривають бої з російськими окупантами, вони несуть великі втрати.

Нещодавно стало відомо, що українські захисники зуміли знищити за одну ніч 15 груп найманців "Вагнера".

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