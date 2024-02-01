Україна продовжує вимагати міжнародного розслідування інциденту.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що наразі він не має підстав вважати, що на борту збитого Іл-76 перебували українські військовополонені, як і немає аргументів заперечувати це.

"Ми вимагаємо міжнародного розслідування. Щодо тіл військовополонених — якщо б вони реально були на борту, вони б точно були поряд з уламками, і Росія б це використовувала. Цього не сталося — отже не було що показувати, напевно. Я відчуваю дежавю — один в один співпадіння з трагедією в Оленівці. Знову спроба запустити інформаційну кампанію проти нашої держави з використанням військовополонених", - заявив омбудсмен "Голосу Америки" у відповідь на питання, що вдалось з'ясувати за останній тиждень.

За його словами, це не перша і не остання інформаційна кампанія, росіян проти України. Лубінець припускає, що ця катастрофа мала на меті дискредитувати військову допомогу, яку отримує Україна.

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"Зверніть увагу на миттєвість реакції з боку чиновників, парламентарів РФ. Чи можуть вони так швидко без узгодження реагувати? За годину після падіння літака спікер Думи вже зробив заяву. І зверніть увагу, до кого вони звертаються: Сполучені Штати і Німеччина. Сполучені Штати — на першому місці за наданням військової допомоги, Німеччина — на другому. Зі свого боку, я одразу написав термінового листа на Організацію Об'єднаних Націй, а також до Міжнародного комітету Червоного Хреста. Ми чекаємо результатів прозорого всебічного міжнародного розслідування", - розповів омбудсмен.

Катастрофа Іл-76 в Бєлгородській області - головні новини

Як повідомляв УНІАН, 24 січня у Бєлгородській області РФ, впав військовий транспортний літак Іл-76. Країна-агресорка майже одразу оголосила, що на борту були українські військовополонені, а збили літак бійці ЗСУ.

У ГУР не має достовірної і вичерпної інформації про те, хто або що було на борту російського літака. Представник розвідки Андрій Юсов наголосив, що літак міг перевозити і боєприпаси, і полонених, яких використовували як живий щит.

Крім того, Росія попри свої заяви не виявляла готовності передати Україні тіла полонених, які нібито загинули у тому літаку.

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