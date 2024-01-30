Розвідка продовжує з’ясовувати, хто і що перебувало на борту військового літака.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що на цей час Росія не виявляла готовності передати Україні тіла полонених, які нібито були на борту російського Іл-76, що впав у Бєлгородській області 24 січня.

Про це Юсов сказав у коментарі Суспільному.

"Що там були наші полонені — це заява Росії і поки що лише з їх слів ми можемо аналізувати. Наразі немає готовності по передачі тіл з того боку. Тим не менш, з нашого боку така робота триває. Якщо підтвердиться найгірше, зробимо все можливе, аби забрати наших захисників зі щитом чи на щиті", — сказав він.

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Водночас, за словами Юсова, є ймовірність того, що літак перевозив і боєприпаси, і полонених, яких використовували як живий щит. При цьому, зауважив він, реакція та дії Росії були провокативними, адже режим тиші не був оголошений над Бєлгородом, і РФ не повідомляла заздалегідь, що збирається використовувати авіасполучення для перевезення полонених.

"Враховуючи, що літак був завантажений на третину, за їх версією, то там могли бути й припаси, бо для цього цей літак переважно і використовувався. Там могли бути і боєприпаси та люди — це могло бути як живий щит, тому це треба ретельно зʼясовувати. Робота в цьому напрямку триває", — сказав Юсов.

Падіння Іл-76 в Бєлгородській області: що відомо

24 січня у Бєлгородській області РФ впав військовий транспортний літак Іл-76. В Міноборони Росії майже відразу заявили, що на борту літака, що розбився були українські військовополонені.

Міністерство оборони України заявило, що не може підтвердити, чи причиною падіння російського військово-транспортного літака Іл-76 під Бєлгородом стала атака Сил оборони.

Головне управління розвідки Міноборони України підтвердило, що на 24 січня планувався обмін полоненими, який не відбувся, та заявило, що українська розвідка не має поки достовірної і вичерпної інформації з приводу того, хто і що саме було на борту російського літака.

Раніше Юсов вже казав, що на борту збитого російського літака Іл-76 могли бути і ракети, і люди.

Стосовно начебто "списків" українських військовополонених з борту Іл-76, які були опубліковані російськими пропагандистами, Юсов тоді зауважив, що вивчається вся інформація з усіх джерел. Також відбувається комунікація з родинами полонених.

27 січня очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов наголосив, що ситуація все ще до кінця не зрозуміла. За його словами, є низка сумнівних деталей у заявах РФ. Зокрема, росіяни "не показали поля, усіяні трупами і рештками, як мали б це показати, щоб максимально звинуватити Україну".

Глава РФ Володимир Путін відреагував на падінням російського військово-транспортного літака Іл-76 лише через дві доби після інциденту. Він повторив раніше озвучені у РФ твердженнях, що літак збила Україна і що на його борту перебували українські військовополонені, які прямували до місця обміну.

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