ГУР займається зʼясуванням долі всіх полонених, наголосив президент.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував падіння військово-транспортного літака Іл-76 в Бєлгородській області Російської Федерації.

"Викликав Умєрова, Залужного, Шапталу, Буданова та Малюка – доповіли щодо ситуації з літаком та обміном. Очевидно, що росіяни граються із життями українських полонених, із почуттями рідних та з емоціями нашого суспільства", – заявив він у вечірньому зверненні.

Глава держави наголосив, що необхідно встановити всі чіткі факти, наскільки це можливо з огляду на той факт, що падіння літака сталося на російській території.

"Факти" – це головне слово зараз. Заслухав Головкома та Генштаб щодо застосування Повітряних сил. ГУР займається зʼясуванням долі всіх полонених. Служба безпеки України розслідує всі обставини. І я дав доручення міністру закордонних справ України поінформувати партнерів щодо наявних даних в України. Наша держава буде наполягати на міжнародному розслідуванні", – констатував президент.

Падіння Іл-76 під Бєлгородом: що треба знати

Вранці 24 січня під Бєлгородом розбився військовий транспортний літак Іл-76. В РФ кажуть, що що на борту загинуло понад 70 осіб і це нібито були полонені українці, яких готували до обміну. Водночас у Генштабі ввечері повідомили, що ЗСУ продовжать знищувати військовотранспортні літаки РФ, які доставляють до Бєлгорода ракети для обстрілу Харківської області.

Головне управління розвідки Міноборони України підтвердило, що на 24 січня було заплановано обмін полоненими, проте він так і не відбувся. Зазначалося, що Україна зробила все необхідне від себе – зокрема, привезла російських полонених на узгоджене місце. Хто саме знаходився на борту збитого Іл-76, у ГУР достовірної інформації поки не мають.

Координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі відреагував на падіння літака. За його словами, США наразі "не мають підтвердження того, хто міг перебувати на борту російського літака Іл-76".

Вас також можуть зацікавити новини: