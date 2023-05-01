Для них підготували спеціальний "флешмоб".

На тимчасово окупованих територіях Херсонської області проводять так званий флешмоб для місцевих колаборантів.

Як повідомляють у Центрі національного спротиву, окупаційна адміністрація вимагає від них зняти відео, на якому вони демонстративно "відмовляються" від громадянства України. Робиться це для того, щоб згуртувати їх перед контрнаступом Збройних Сил України.

"Фактично окупаційна влада намагається "помаркувати" зрадників. Водночас відео мають й пропагандистську мету, адже покликані створити ілюзію тотальної підтримки окупантів з боку місцевого населення", - відзначають у Центрі.

Відео дня

Примусова паспортизація українців

Як відомо, російські загарбники на окупованих територіях змушують українців отримувати російське громадянство.

За даними міського голови Мелітополя Івана Федорова, росіяни хочуть до осені паспортизувати 80% жителів тимчасово окупованих територій України.

Нещодавно Путін підписав указ, який дозволяє депортувати мешканців захоплених територій, які відмовляться отримувати російський паспорт.

Крім того, в РФ ухвалено закон, згідно з яким людей, які отримали громадянство, можуть його позбавити за "дискредитацію" армії та "заклики до екстремізму".

Вас також можуть зацікавити новини: