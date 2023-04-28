У списку підстав для позбавлення громадянства і "організація збройного заколоту з метою насильницької зміни конституційного ладу".

Президент Російської Федерації Путін підписав закон, що дозволяє позбавляти набутого громадянства РФ за "дискредитацію" російської армії.

В опублікованому на інтернет-порталі правовій інформації документі йдеться, що позбавляти громадянства зможуть за злочини терористичної спрямованості, злочини у сфері обігу наркотичних і психотропних речовин, а також за дії, що створюють загрозу національній безпеці Росії.

Також у цьому переліку публічні заклики до екстремізму, посягання на життя держдіяча, дискредитація використання Збройних сил РФ, дезертирство і "організація збройного заколоту з метою насильницької зміни конституційного ладу Росії".

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"Закон про депортацію українців"

Нагадаємо, що раніше Путін підписав указ, що дозволяє депортувати з окупованих територій України людей, які відмовилися прийняти російське громадянство.

Згідно з цим указом, жителі окупованих українських територій, які не отримали паспорти Російської Федерації, будуть вважатися іноземцями. Після 1 липня 2024 року загарбники зможуть їх депортувати.

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