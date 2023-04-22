Головним завданням зрадників було насадження кремлівського режиму і карання українського руху опору.

Служба безпеки встановила особи ще 12 колаборантів, які вступили до створеного агресором "головного управління мвс рф Херсонської області".

Про це йдеться у повідомленні СБУ. Там зазначили, що у лавах російського карального органу колаборанти виконували завдання з поширення кремлівського режиму та придушення руху опору на тимчасово захопленій частині регіону.

"Серед ідентифікованих колаборантів 30-річна мешканка обласного центру, яка добровільно погодилась стати "слідчим" в одному з "райвідділів" псевдоустанови", - повідомили в СБУ. і додали, що перебуваючи на "посаді", вона брала участь у незаконних затриманнях та ув’язненні місцевих жителів, які чинили супротив окупантам.

Відео дня

"Для цього займалася "серійним" фабрикуванням справ проти мешканців захоплених районів області. Також вона причетна до пограбування особистого майна людей під час проведення "обшуків" у їхніх оселях", - розповіли деталі в СБУ.

Також серед зрадників були троє колишніх правоохоронців, які підтримали російську збройну агресію та вступили до лав окупантів. "Їх призначили до створеного загарбниками "експертно-криміналістичного центру", який відповідальний за підробку експертиз у "карних справах" проти українських патріотів", - зазначили в СБУ.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили їм підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу ("колабораційна діяльність").

Наразі зловмисники переховуються від правосуддя у захоплених районах на півдні України. "Але співробітники СБУ знають про місця перебування ворожих поплічників і проводять комплексні заходи для притягнення їх до відповідальності", - уточнюється у повідомленні.

Зрадники й колаборанти в Україні

СБУ постійно проводить рейди з виявлення колаборантів. Осбливо багато їх на деокупованй територіях. Так, СБУ затримала трьох російських посіпак у звільнених районах Харківської області. Серед них є колишні посадовці органів місцевого самоврядування.

А 20 квітня СБУ виявила вісьмох колаборантів на захоплених Росією територіях. Одним із зловмисників є так званий "депутат держради республіки Крим" від прокремлівської партії "Єдина Росія" Василь Рогатін.

Вас також можуть зацікавити новини: