Вони добровільно погодилися обійняти "керівні посади" в незаконних органах влади на початку повномасштабного вторгнення.

Служба безпеки України зібрала беззаперечні докази провини трьох колаборантів з Миколаївщини, які очолювали окупаційні органи ворога під час тимчасової окупації Снігурівки.

Як повідомляє прес-центр СБУ, вони добровільно погодилися обійняти "керівні посади" в незаконних органах влади на початку повномасштабного вторгнення.

Зазначається, що організатором злочинної групи є колишній житель Миколаївщини, проросійський пропагандист Юрій Барабашов. Як поінформували в спецслужбі, його "призначенню" особисто сприяв терорист Денис Пушилін, на якого колаборант тривалий час працював у тимчасово окупованому Донецьку.

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"Перебуваючи на "посаді", Барабашов виконував завдання Москви щодо поширення кремлівського режиму та придушення руху опору в регіоні. Саме він займався організацією псевдореферендуму щодо "приєднання" захопленої частини Миколаївщини до складу РФ. Для виконання ворожих вказівок фігурант залучив двох своїх спільників – колишніх голову Снігурівської міськради Олександра Ларченка та депутатку Баштанської районної ради Тетяну Мезіну", - мовиться у повідомленні.

В спецслужбі зазначили, що під керівництвом гауляйтера вони організовували подворові обходи місцевих жителів і змушували людей "проголосувати" на користь агресора, у разі відмови – погрожували репресіями та "конфіскацією" майна.

"До таких "рейдів" учасники окупаційних "виборчкомів" залучали озброєних загарбників. Під час звільнення Миколаївщини всі троє колаборантів утекли на тимчасово захоплену частину півдня України", - заявили в СБУ.

Слідчі повідомили зловмисникам про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України: ч. 6 ст. 111-1 та ч. 3 ст. 28 (колабораційна діяльність, вчинена організованою групою); ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору).

Обвинувальні матеріали щодо цих фігурантів скеровано до суду. Зловмисникам загрожує від 10 до 12 років позбавлення волі.

Звільнення Снігурівки

Російські військові захопили Снігурівку 19 березня. Це місто є важливим залізничним вузлом.

5 жовтня за непідтвердженими даними, російські офіцери покинули Снігурівку, залишивши там звичаних солдат. 10 листопада стало відомо, що українська армія взяла під контроль місто.

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