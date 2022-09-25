В ході вересневого контрнаступу на Донеччині на покинутій позиції загарбників з-поміж сміття та спаленої техніки прикордонники знайшли кашкет окупанта з підписом "ст. л-т Санжиев С.Б.".

Українські військові отримали чергове підтвердження того, що російські окупанти забирають з поля бою тільки ліквідованих з офіцерського складу.

Про це повідомила прес-служба Державної прикордонної служби України (ДПСУ).

За даними прикордонників, в ході вересневого контрнаступу на Донеччині в районі Святогірська на покинутій позиції загарбників з-поміж сміття та спаленої техніки прикордонники знайшли кашкет окупанта з підписом "ст. л-т Санжиев С.Б.".

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Вони вказують, що власник цього аксесуара виявився непересічним загарбником, чию загибель визнали в РФ.

Зокрема 15 вересня ЗМІ та соцмережі повідомили про прощання в Калмикії за участі міських і районних чиновників зі старшим лейтенантом Сананом Басанговичом Санжиєвим. Він був замполітом роти десантників.

"Загиблий в Україні 35-річний загарбник вивчився на філолога, попрацював в піцерії, а потім пішов дурити мізґи строковикам і контрактникам російської армії. Після закінчення військової кафедри філолог вдягнув офіцерські погони і став замполітом роти десантників", - йдеться в повідомленні ДПСУ.

Водночас, за даними ДПСУ, решта загиблих, вочевидь, нижчих рангом, так і залишилися в українській землі.

Втрати окупантів в Україні

Упродовж минулої доби ракетно-артилерійські підрозділи Збройних сил України виконали 266 вогневих завдань, зокрема, у захопленому окупантами Херсоні уражено місце розташування Росгвардії, а у районі села Давидів Брід Херсонської області подавлено один ворожий опорний пункт.

Підтверджено знищення 57 супротивників та 30 одиниць його техніки, у тому числі 2 командно-штабних машин, 19 одиниць іншої автобронетехніки, самохідної гаубиці "Акація", артустановки "Гвоздика" та 2 гаубиць "Мста-Б", повідомило Оперативне командування "Південь".

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