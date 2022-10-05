У Снігурівці ще є війська супротивника, зазначив очільник Миколаївської ОВА.

Місто Снігурівка Миколаївської області, за непідтвердженими відомостями, покинули офіцери супротивника.

У Снігурівці ще залишаються війська супротивника, розповів очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім на брифінгу, коментуючи інформацію нібито про звільнення населеного пункту на Миколаївщині.

"Ми цього чекаємо щодня… Непідтверджена інформація, чекаю ще близько години: офіцерський склад покинув Снігурівку, але війська там ще залишаються", – повідомив чиновник.

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Нагадаємо, російські загарбники захопили Снігурівку у березні. Варто зазначити, що це місто – залізничний вузол.