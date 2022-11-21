Окупанти займали місто з 19 березня.

З моменту, коли підрозділи Сил оборони України звільнили Снігурівку у Миколаївської області, минуло вже 1,5 тижні.

Невелике місто, де до повномасштабної війни, розв’язаної Росією, мешкало трохи більше 10 тисяч осіб, зазнало значних руйнувань.

Окупанти, які займали місто з 19 березня, знищували житло і об'єкти інфраструктури. Зокрема, знищені школа, редакції місцевих медіа і відділ поліції – тут російські солдати влаштували катівню для мирних українців і займались беззаконням.

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Сьогодні місто потроху приходить до тями після тривалої окупації. У Снігурівці вже з'явився мобільний зв'язок, відновлено подачу води. Людям, які залишаються у місті, роздають гуманітарну допомогу. Вулицями можна зустріти голодних собак, що шукають їжу, і покриті іржею покручені автомобілі.

Утім небезпека для мешканців міста досі не минула. За повідомленнями СБУ, після звільнення Снігурівці виявили масштабні схрони російських боєприпасів – тепер ця зброя допомагає ЗСУ нищити ворога. Як і в інших звільнених населених пунктах, тут росіяни замінували соціальні об’єкти та житло містян. Через розмінування і фільтраційні заходи, які тривають, у місто обмежили в'їзд щонайменше до 24 листопада.

Ситуація в Миколаївській області – останні новини

Триває контрнаступ ЗСУ на південному напрямку. Станом на 11 листопада українська армія звільнила всю Миколаївську область. Наразі російські загарбники все ще контролюють територію Кінбурнської коси. Українські захисники вибивають росіян звідти і атакують ворожі позиції на косі.

За словами голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма, через вихід російських військ лівобережжя, зокрема, із Херсона, ймовірність атак Миколаївської області ракетами С-300 суттєво зменшилася.

Наразі місцева влада і комунальники працюють над поверненням водопостачання в обласний центр. Проблеми із водою почалися ще влітку внаслідок атак росіян. 13 листопада мер Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив, що після розмінування на деокупованій території розпочнуться ремонтні роботи, щоб відновити водопостачання. Наразі відомо, що через солону воду пошкоджено корозією 240 кілометрів водопроводу.

14 листопада "Укрзалізниця" вперше з початку повномасштабного вторгнення відновила пасажирське сполучення з Миколаєвом.

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