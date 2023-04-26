Прес-секретар турецького президента вважає, що це нібито допоможе залишити кровопролиття.

Прес-секретар президента Туреччини Ібрагім Калин запропонував припинити війну в Україні за допомогою трьох - або п'ятирічних переговорів. Раніше про відновлення переговорів заговорили в турецькому МЗС.

"Замість того, щоб продовжити війну, давайте зупинимося на варіанті трьох або п'яти років мирних переговорів. Головне, зупинимо кровопролиття. Обговоримо можливості просування діалогу з урахуванням нинішньої ситуації", - сказав Калин в інтерв'ю агентству Anadolu

Він звернувся до міжнародної спільноти і безпосередньо до країн Заходу із закликом "робити ставку на мир, а не війну".

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"Давайте докладемо максимум зусиль для припинення війни в Україні. Продовження цієї війни і розширення її рамок обернуться глобальним лихом. Важливо зупинити цю війну і віддати перевагу дипломатії. Необхідно докласти зусиль, аби посадили сторони за стіл переговорів. Потрібно робити ставку на мир, а не війну!", – додав прес-секретар Реджепа Таїпа Ердогана.

Він також заявив, що розв'язану Росією загарбницьку війну проти України не можна сприймати лише як війну між цими країнами. На його думку, це протистояння Росії і заходу.

Переговори з Росією - позиція України

Напередодні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у статті для одного із західних видання наголосив, що Росія може говорити про бажання закінчити війну, але її дії говорять про зворотне. Він акцентував, що ті, хто закликає Україну до мирних переговорів, упускають той факт, що Росія не виявила реального інтересу ні до добросовісних переговорів, ні до припинення бойових дій.

Секретар РНБО Олексій Данілов також наголошував, що ворог не відмовився від мети знищити Україну, ож ініціативи щодо мирного врегулювання війни недоцільні.

Українська сторона також неодноразово заявляла, що умовою для старту переговорів є виведення російських військ з території України.

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що партнери не чинять на Київ тиску з приводу переговорів з Москвою.

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