Україна хоче миру, але справжній мир має бути справедливим і міцним, вважає міністр.

Хоча Росія говорить про бажання закінчити війну, її жорстокі напади на українські села і міста з метою вбити якомога більше людей і захопити якомога більше територій, говорять про протилежне, наголосив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в статті для Die Welt.

"У той час як наступ Росії на сході України слабшає, а засоби масової інформації обговорюють ймовірні військові дії України, у всьому світі наростають голоси, що закликають до мирних переговорів між Росією і Україною і закликають до негайного припинення вогню. Ці голоси ігнорують той факт, що Росія не виявила реального інтересу до добросовісних переговорів або припинення бойових дій. Росія може говорити, що хоче припинення війни, але це нічого не означає, якщо вона не накаже місцевим командирам припинити атаки. Росія продовжує здійснювати жорстокі напади на українські села і міста, щоб убити більше людей і захопити більше земель. Судячи з усього, вона не бажає брати участь у переговорах про припинення агресії і відновлення миру", – пише Кулеба.

Глава українського МЗС акцентував, що жодна країна в світі не бажає миру більше, ніж Україна.

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"Але ми також знаємо, що справжній світ повинен бути справедливим і міцним. Україна бачить шлях до такого світу реалістично і конкретно. Президент Зеленський виклав це у своїй формулі миру, і ми закликаємо всі народи підтримати пункти формули, спрямовані на відновлення миру в районах, де Росія його зруйнувала. Наш підхід до мирних ініціатив, представлених різними країнами та лідерами, простий. ... Вітаються будь-які зусилля, спрямовані на відновлення міжнародно визнаних кордонів України, порушених російською агресією. Будь-які спроби, що порушують цей принцип, наприклад, пропозиція Україні піти на територіальні поступки, будуть відкинуті", – додав він.

Мирний план для України - що відомо

У листопаді на саміті G20 Зеленський представив українську формулу досягнення миру з 10 пунктів, що передбачає виведення російських військ з України та відновлення територіальної цілісності країни. Він закликав світових лідерів допомогти її реалізувати. Безліч країн публічно підтримали цю формулу миру.

Зокрема, Україна офіційно запросила Китай, який запропонував окремий мирний план, вигідний для Росії, взяти участь у реалізації української формули миру.

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